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日本は米国にものが言える国家になるべき＝日露善隣協会会長
日本は米国にものが言える国家になるべき＝日露善隣協会会長
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日露善隣協会の田中健之会長が、スプートニクに対し、この頃行われた日米首脳会談についてコメント。岸田政権の米国追従政策を批判し、日本はロシアに対する敵対的行為をやめるべきだと訴えた。 2024年4月18日, Sputnik 日本
2024-04-18T18:20+0900
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日本は米国にものが言える国家になるべき＝日露善隣協会会長
日露善隣協会の田中健之会長が、スプートニクに対し、この頃行われた日米首脳会談についてコメント。岸田政権の米国追従政策を批判し、日本はロシアに対する敵対的行為をやめるべきだと訴えた。
「ウクライナ・ロシアの間に立って、なんとか和平になるよう努力することが、日本外交の本来の姿ではないでしょうか」