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日本は米国にものが言える国家になるべき＝日露善隣協会会長
日本は米国にものが言える国家になるべき＝日露善隣協会会長
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日露善隣協会の田中健之会長が、スプートニクに対し、この頃行われた日米首脳会談についてコメント。岸田政権の米国追従政策を批判し、日本はロシアに対する敵対的行為をやめるべきだと訴えた。 2024年4月18日, Sputnik 日本
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日本は米国にものが言える国家になるべき＝日露善隣協会会長

2024年4月18日, 18:20
田中会長
田中会長 - Sputnik 日本, 1920, 18.04.2024
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日露善隣協会の田中健之会長が、スプートニクに対し、この頃行われた日米首脳会談についてコメント。岸田政権の米国追従政策を批判し、日本はロシアに対する敵対的行為をやめるべきだと訴えた。

「ウクライナ・ロシアの間に立って、なんとか和平になるよう努力することが、日本外交の本来の姿ではないでしょうか」

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