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イスラエルが核施設攻撃なら、イランは瞬時に同等の報復＝イスラム革命防衛隊
イスラエルが核施設攻撃なら、イランは瞬時に同等の報復＝イスラム革命防衛隊
Sputnik 日本
イスラム革命防衛隊は、イランは「イスラエルの全ての核施設」の展開を確認しており、イスラエルがイランを攻撃した場合、瞬時に攻撃する用意があると明言した。 2024年4月18日, Sputnik 日本
2024-04-18T20:56+0900
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イスラム革命防衛隊は、イスラエルがイランの核施設が攻撃した場合、瞬時に同等の攻撃を開始すると述べた。
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イスラエルが核施設攻撃なら、イランは瞬時に同等の報復＝イスラム革命防衛隊
イスラム革命防衛隊は、イランは「イスラエルの全ての核施設」の展開を確認しており、イスラエルがイランを攻撃した場合、瞬時に攻撃する用意があると明言した。
イスラム革命防衛隊は、イスラエルがイランの核施設が攻撃した場合、瞬時に同等の攻撃を開始すると述べた。