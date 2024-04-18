日本
Танк немецкого производства Леопард-2 - Sputnik 日本, 1920
西側諸国によるウクライナへの兵器供与
2022年2月にロシアが特別軍事作戦を開始して以来、 米国などの西側諸国はウクライナへ重装備の供与をはじめ、積極的な軍事支援を行っている。特に、ウクライナはすでに対戦車ミサイル「ジャベリン」、携帯式防空ミサイルシステム「スティンガー」、戦車「レオパルト」、「M1エイブラムス」、「チャレンジャー」、防空システム「パトリオット」、多連装ロケット砲「ハイマース」、巡航ミサイル「ストームシャドウ」などの兵器を受領している。スプートニクはウクライナへの兵器供与を注視し、その特徴や戦場での能力をまとめた。
https://sputniknews.jp/20240418/610-18219082.html
米国の新法案、ウクライナ支援に約610億ドル
米国の新法案、ウクライナ支援に約610億ドル
Sputnik 日本
米下院は17日、イスラエル支援、ウクライナ支援、インド太平洋地域の同盟国支援に関する3つの別個の法案を公表した。今月20日に採決が行われる予定。 2024年4月18日, Sputnik 日本
2024-04-18T04:22+0900
2024-04-18T04:22+0900
西側諸国によるウクライナへの兵器供与
米国
国際
政治
ジョー・バイデン
ウクライナ
イスラエル
太平洋
米国防総省・ペンタゴン
軍事
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/04/12/18218649_0:220:3249:2048_1920x0_80_0_0_45afe44e4a584c96c2ff9e6316e8fb59.jpg
主な項目ウクライナイスラエルアジア
ウクライナ
イスラエル
太平洋
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/04/12/18218649_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_6a14411403fcbc2f175b55da7f6670e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
米国, 国際, 政治, ジョー・バイデン, ウクライナ, イスラエル, 太平洋, 米国防総省・ペンタゴン, 軍事
米国, 国際, 政治, ジョー・バイデン, ウクライナ, イスラエル, 太平洋, 米国防総省・ペンタゴン, 軍事

米国の新法案、ウクライナ支援に約610億ドル

2024年4月18日, 04:22
© Sputnik / Stringer / メディアバンクへ移行米国の新法案、ウクライナ支援に約610億ドル
米国の新法案、ウクライナ支援に約610億ドル - Sputnik 日本, 1920, 18.04.2024
© Sputnik / Stringer
/
メディアバンクへ移行
サイン
米下院は17日、イスラエル支援、ウクライナ支援、インド太平洋地域の同盟国支援に関する3つの別個の法案を公表した。今月20日に採決が行われる予定。

主な項目

ウクライナ

支援総額は608億4000万ドル（約9兆3900億円）。このうち232億ドルは軍事費と国防費を補填するためにキエフに提供され、138億ドルはウクライナ向けの兵器や防衛装備品などの調達に、113億ドルは「地域における当面の米国の軍作戦」を支援するためにそれぞれ充てられる。
法案は、バイデン米大統領に対し、戦術ミサイル「ATACMS（エイタクムス）」をできるだけ早くウクライナに提供するよう指示している。
バイデン氏はまた、債務の最大半分を帳消しにする可能性を伴う経済援助の返済についてもウクライナと合意しなければならない。
ウクライナ支援に関する法案は米国務省と米国防総省に対し、可決から45日以内にウクライナ支援に関する米国の戦略を提出するよう指示している。

イスラエル

法案は、中東での紛争激化に関連して米国の予算から263億8000万ドル（約4兆716億円）をイスラエル支援に充てるとしている。

アジア

インド太平洋地域の同盟国支援に関する法案は、台湾への支援を含め、地域における中国封じ込めに81億2000万ドル（約1兆2533億円）を充てるとしている。

今年初め、米政府が求めた600億ドルのウクライナ支援を含む予算案は上院によって否決された。

国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала