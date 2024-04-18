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アルゼンチンはNATOグローバル・パートナーになりたい＝国防相
アルゼンチンはNATOグローバル・パートナーになりたい＝国防相
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アルゼンチンはNATOのグローバル・パートナーとなることを望んでおり、そのための要請書を提出した。同国のルイス・ペトリ国防相が「X」を通じて明らかにした。 2024年4月18日, Sputnik 日本
2024-04-18T23:28+0900
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ペトリ国防相はさらに、アルゼンチンはNATO基準に自国軍を近代化し、訓練できるための関係の再構築に向けて、取り組みを続けると付け加えた。アルゼンチンは昨2023年12月のハビエル・ミレイ政権の発足以来、欧米との全面的なパートナーシップに乗り出している。
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アルゼンチンはNATOグローバル・パートナーになりたい＝国防相
アルゼンチンはNATOのグローバル・パートナーとなることを望んでおり、そのための要請書を提出した。同国のルイス・ペトリ国防相が「X」を通じて明らかにした。
「私はNATO副事務総長と面会し、アルゼンチンがNATOのグローバル・パートナーになることを求める要請書を書簡で提出した」
ペトリ国防相はさらに、アルゼンチンはNATO基準に自国軍を近代化し、訓練できるための関係の再構築に向けて、取り組みを続けると付け加えた。
アルゼンチンは昨2023年12月のハビエル・ミレイ政権の発足以来、欧米との全面的なパートナーシップに乗り出している。