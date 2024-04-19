https://sputniknews.jp/20240419/1-18229748.html
露軍機墜落、乗組員1人死亡
露軍機墜落、乗組員1人死亡
Sputnik 日本
露南部スタブロポリ地方で19日に発生した露軍爆撃機の墜落事故で、同地方のウラジミロフ知事は、さらに1人の乗組員が墜落現場から救出されたが、その後死亡が確認されたと発表した。 2024年4月19日, Sputnik 日本
2024-04-19T16:53+0900
2024-04-19T16:53+0900
2024-04-19T16:53+0900
災害・事故・事件
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/04/13/18229592_0:64:960:604_1920x0_80_0_0_2fed6821392d1c8409e9814854c1fa5d.jpg
知事によると、これまでに乗組員2人が救助され、病院に搬送されていた。行方が分からない4人目の捜索が現在も行われている。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/04/13/18229592_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_a41101f0d70c931cc6d57f49ebb1581c.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
災害・事故・事件
露軍機墜落、乗組員1人死亡
露南部スタブロポリ地方で19日に発生した露軍爆撃機の墜落事故で、同地方のウラジミロフ知事は、さらに1人の乗組員が墜落現場から救出されたが、その後死亡が確認されたと発表した。
知事によると、これまでに乗組員2人が救助され、病院に搬送されていた。行方が分からない4人目の捜索が現在も行われている。