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露軍機墜落、乗組員1人死亡

露軍機墜落、乗組員1人死亡

Sputnik 日本

露南部スタブロポリ地方で19日に発生した露軍爆撃機の墜落事故で、同地方のウラジミロフ知事は、さらに1人の乗組員が墜落現場から救出されたが、その後死亡が確認されたと発表した。 2024年4月19日, Sputnik 日本

2024-04-19T16:53+0900

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知事によると、これまでに乗組員2人が救助され、病院に搬送されていた。行方が分からない4人目の捜索が現在も行われている。

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