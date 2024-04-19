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ウクライナ軍が露ドネツクを砲撃、10人負傷
ウクライナ軍が露ドネツクを砲撃、10人負傷
Sputnik 日本
ウクライナ軍は先に露ドネツク人民共和国ゴルロフカ中心部を攻撃した。 2024年4月19日, Sputnik 日本
2024-04-19T08:07+0900
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最新情報によると、この攻撃で民間人10人が負傷した。
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ウクライナ軍が露ドネツクを砲撃、10人負傷
2024年4月19日, 08:07
(更新:
2024年4月19日, 13:09
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ウクライナ軍が露ドネツクを砲撃、10人負傷
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ウクライナ軍は先に露ドネツク人民共和国ゴルロフカ中心部を攻撃した。
最新情報によると、この攻撃で民間人10人が負傷した。
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