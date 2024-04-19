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イスラエル国連大使の演説中にアラブ諸国の代表が次々と退室
イスラエル国連大使の演説中にアラブ諸国の代表が次々と退室
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国連安保理ではパレスチナの国連加盟に米国が拒否権を発動したことを受け反発が広がっている。 2024年4月19日, Sputnik 日本
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米国の同盟国イスラエルのエルダン国連大使が話し始めると、アラブ諸国の代表団は席を立ち、会場の出口に向かった。
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イスラエル国連大使の演説中にアラブ諸国の代表が次々と退室
2024年4月19日, 09:35 (更新: 2024年4月19日, 13:37)
国連安保理ではパレスチナの国連加盟に米国が拒否権を発動したことを受け反発が広がっている。
米国の同盟国イスラエルのエルダン国連大使が話し始めると、アラブ諸国の代表団は席を立ち、会場の出口に向かった。