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米国連大使が初のナガサキ訪問へ、「現地の人たちと交流したいと思った」

米国連大使が初のナガサキ訪問へ、「現地の人たちと交流したいと思った」

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米国のトーマス・グリーンフィールド国連大使はナガサキ訪問を前にNHKの取材に応じ、「ほとんどの代表団はヒロシマに行くが、ナガサキの人たちも同じような経験をしている」と述べ、訪問の意義を強調した。また、「現地の人たちと交流したいと思った。ナガサキの人々との交流を楽しみにしている」と述べ、期待を口にした。 2024年4月19日, Sputnik 日本

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国連大使は北朝鮮情勢について言及、安保理決議に基づく制裁を着実に実施し、核・ミサイル開発を続ける北朝鮮に圧力をかけていく姿勢を示した。

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