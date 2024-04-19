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イスラエルがイランに報復攻撃＝米メディア

イスラエルがイランに報復攻撃＝米メディア

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イスラエルがイランの標的を攻撃した。シリア、及びイラクの標的が攻撃されたかについて、現時点で情報はない。ABCニュースが米政府高官の証言を引用して報じた。 2024年4月19日, Sputnik 日本

2024-04-19T11:03+0900

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ロイター通信によると、首都テヘランから南に340キロの位置にあるイスハファンの空港が攻撃されたという。

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