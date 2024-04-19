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ラブロフ露外相にインタビュー 当社シモニャン編集長
ラブロフ露外相にインタビュー 当社シモニャン編集長
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ロシアのセルゲイ・ ラブロフ外相のインタビューが日本時間19日夕、スプートニクなど露メディアで放送される。露外務省によると、外交や国際情勢の喫緊の課題について質疑応答が行われる。 2024年4月19日, Sputnik 日本
2024-04-19T16:22+0900
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ロシア
セルゲイ・ラブロフ
国際
マルガリータ・シモニャン
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インタビューはスプートニクのマルガリータ・シモニャン編集長のほか、露ラジオ局「こちらモスクワ」のロマン・ババヤン編集長、日刊紙「コムソモリスカヤ・プラウダ」のオレーシャ・ノソワ編集長が行う。 スプートニクは情報が入り次第、インタビュー内容を伝える。
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ロシア, セルゲイ・ラブロフ, 国際, マルガリータ・シモニャン
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ラブロフ露外相にインタビュー 当社シモニャン編集長
ロシアのセルゲイ・ ラブロフ外相のインタビューが日本時間19日夕、スプートニクなど露メディアで放送される。露外務省によると、外交や国際情勢の喫緊の課題について質疑応答が行われる。
インタビューはスプートニクのマルガリータ・シモニャン編集長のほか、露ラジオ局「こちらモスクワ」のロマン・ババヤン編集長、日刊紙「コムソモリスカヤ・プラウダ」のオレーシャ・ノソワ編集長が行う。
スプートニクは情報が入り次第、インタビュー内容を伝える。