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パリ イラン領事館内で自爆宣言の不審者が逮捕
パリ イラン領事館内で自爆宣言の不審者が逮捕
Sputnik 日本
パリでイラン領事館に立てこもり、自爆を宣言していた男が警察に逮捕された。 2024年4月19日, Sputnik 日本
2024-04-19T21:28+0900
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災害・事故・事件
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BFMTVが警察内の消息筋情報として報じた。
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パリ イラン領事館内で自爆宣言の不審者が逮捕
2024年4月19日, 21:28 (更新: 2024年4月19日, 21:58)
パリでイラン領事館に立てこもり、自爆を宣言していた男が警察に逮捕された。