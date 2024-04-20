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ロシアの学生が国際大学対抗プログラミングコンテストで優勝
ロシアの学生が国際大学対抗プログラミングコンテストで優勝
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大学生を対象とした権威ある国際大学対抗プログラミングコンテスト（ICPC）で、ロシアの高等経済学院コンピューターサイエンス学部のチームが優勝した。同学部はロシアのインターネット企業ヤンデックスの支援を受けて設立された。 2024年4月20日, Sputnik 日本
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4月14日から19日までエジプト南部ルクソールで2022年と2023年の2つの大会の決勝戦が行われた。これらの決勝戦は何度か延期されていた。決勝戦には世界50か国の170校の大学から840人以上の学生が参加した。2023年大会では高等経済学院のFFTilted チームが優勝、モスクワ物理工科大学大学のYolki-palkiチームが3位に入賞した。2022年大会の決勝では、高等経済学院のUndertrained+Overpressuredチームが総合3位に入った。
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ロシアの学生が国際大学対抗プログラミングコンテストで優勝

2024年4月20日, 06:46
© 写真高等経済学院のFFTilted チーム
高等経済学院のFFTilted チーム - Sputnik 日本, 1920, 20.04.2024
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大学生を対象とした権威ある国際大学対抗プログラミングコンテスト（ICPC）で、ロシアの高等経済学院コンピューターサイエンス学部のチームが優勝した。同学部はロシアのインターネット企業ヤンデックスの支援を受けて設立された。
4月14日から19日までエジプト南部ルクソールで2022年と2023年の2つの大会の決勝戦が行われた。これらの決勝戦は何度か延期されていた。決勝戦には世界50か国の170校の大学から840人以上の学生が参加した。
2023年大会では高等経済学院のFFTilted チームが優勝、モスクワ物理工科大学大学のYolki-palkiチームが3位に入賞した。
2022年大会の決勝では、高等経済学院のUndertrained+Overpressuredチームが総合3位に入った。
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