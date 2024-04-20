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北朝鮮が新型地対空ミサイルの実験を19日に実施
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朝鮮中央通信によると、北朝鮮は戦略巡航ミサイル「ファサル」の弾頭実験と新型地対空ミサイルの発射実験を実施した。 2024年4月20日, Sputnik 日本
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北朝鮮が新型地対空ミサイルの実験を19日に実施

2024年4月20日, 07:37 (更新: 2024年4月20日, 07:38)
© AP Photo / Ahn Young-joon北朝鮮が新型地対空ミサイルの実験を19日に実施
北朝鮮が新型地対空ミサイルの実験を19日に実施 - Sputnik 日本, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
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朝鮮中央通信によると、北朝鮮は戦略巡航ミサイル「ファサル」の弾頭実験と新型地対空ミサイルの発射実験を実施した。
いずれの実験も新型兵器システムの性能や運用など、技術の高度化のためだったとしていて、「目的を達成した」としている。
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