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ニュースを見逃した方のために 過去24時間の国際報道ダイジェスト
ニュースを見逃した方のために 過去24時間の国際報道ダイジェスト
Sputnik 日本
世界では毎日様々な出来事が起こっている。ここでは今日の国際ニュースをダイジェストでお届けする。 2024年4月20日, Sputnik 日本
2024-04-20T01:09+0900
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国際, 社会, セルゲイ・ラブロフ, イラン, イスラエル, シリア
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ニュースを見逃した方のために 過去24時間の国際報道ダイジェスト
世界では毎日様々な出来事が起こっている。ここでは今日の国際ニュースをダイジェストでお届けする。
イスラエルはイランの施設とシリア南部にある防空施設に対してミサイル攻撃を行った。イランの防空システムはイスファハン上空で数機のドローンを撃墜した。国際原子力機関（IAEA）はイランの核施設に被害はなかったと確認した。
露クルガン州では洪水により約2000戸の家屋と約3000～4000戸のセカンドハウスが浸水し、1万5000人以上が避難した。
ロシアのラブロフ外相がスプートニクなどのインタビューに応じた。ラブロフ外相の主な発言は「#ラブロフ外相インタビュー」を使って検索できます。
仏パリで自爆宣言の男がイラン大使館前の建物に立てこもる事件が起きた。
4月19日はロシアの「統一行動デー」。ロシアにおける「統一行動デー」は、大祖国戦争時におけるナチスとその共犯者によるソ連市民に対するジェノサイドを記憶にとどめる日。