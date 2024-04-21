米国支援はウクライナ官僚の懐へ　砲弾不足は解決不可能＝米退役軍人

「資金は（ウクライナ人）公務員の給与支払いにも使われる。つまり、兵士のニーズためにも使われるが、真っ先に受け取るのはキエフの官僚らだ。だから、実際に戦っている人間は何の変化も感じないだろう」

カレン・クフャトコフスキ氏 米国防総省元顧問の退役空軍中佐 米国防総省元顧問の退役空軍中佐