https://sputniknews.jp/20240422/18245773.html
露中の艦隊司令官が海難救助協力でメモランダム締結
露中の艦隊司令官が海難救助協力でメモランダム締結
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ロシア艦隊アレクサンドル・モイセーエフ総司令官と中国艦隊の胡中明司令官は相互理解および海上の救難救助協力についてのメモランダムに調印した。ロシア国防省が明らかにした。 2024年4月22日, Sputnik 日本
2024-04-22T05:31+0900
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ロシア国防省は、露中は世界海洋の安全と安定のために両国の艦隊が今後、協力を拡大する重要性を強調したと指摘している。モイセーエフ総司令官は4月20日から中国公式訪問を開始した。22日に青島市で開催される太平洋西部諸国の海軍シンポジウムへの出席が訪問の目的となっている。
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露中の艦隊司令官が海難救助協力でメモランダム締結
ロシア艦隊アレクサンドル・モイセーエフ総司令官と中国艦隊の胡中明司令官は相互理解および海上の救難救助協力についてのメモランダムに調印した。ロシア国防省が明らかにした。
ロシア国防省は、露中は世界海洋の安全と安定のために両国の艦隊が今後、協力を拡大する重要性を強調したと指摘している。
モイセーエフ総司令官は4月20日から中国公式訪問を開始した。22日に青島市で開催される太平洋西部諸国の海軍シンポジウムへの出席が訪問の目的となっている。