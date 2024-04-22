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北朝鮮、弾道ミサイルの可能性あるもの発射＝防衛省
https://sputniknews.jp/20240422/18248070.html
北朝鮮、弾道ミサイルの可能性あるもの発射＝防衛省
北朝鮮、弾道ミサイルの可能性あるもの発射＝防衛省
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日本の防衛省は22日、北朝鮮が弾道ミサイルの可能性があるものを発射したと発表した。日本の各メディアが伝えた。共同通信によると、韓国軍も北朝鮮が日本海に向けてミサイルを発射したと明らかにした。 2024年4月22日, Sputnik 日本
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北朝鮮、弾道ミサイルの可能性あるもの発射＝防衛省

2024年4月22日, 15:15
© 写真 : KCNA北朝鮮のミサイル発射実験【アーカイブ】
北朝鮮のミサイル発射実験【アーカイブ】 - Sputnik 日本, 1920, 22.04.2024
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日本の防衛省は22日、北朝鮮が弾道ミサイルの可能性があるものを発射したと発表した。日本の各メディアが伝えた。共同通信によると、韓国軍も北朝鮮が日本海に向けてミサイルを発射したと明らかにした。
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