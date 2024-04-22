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露軍、最も高性能なレオパルト2A6型を鹵獲
露軍、最も高性能なレオパルト2A6型を鹵獲
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ウクライナに供与された独製戦車レオパルト2のうち、最も高性能のA6型をロシア軍が鹵獲（ろかく）した。米軍事専門誌、ミリタリー・ウォッチ・マガジンが伝えた。 2024年4月22日, Sputnik 日本
2024-04-22T16:33+0900
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露ジャーナリストのウラジーミル・ソロビヨフ氏は21日、ロシア軍に鹵獲されたレオパルト2が運搬される際の映像を公開していた。ロシアのショイグ国防相によると、ウクライナ軍は年初からこれまでに、レオパルト5両、米製エイブラムス4両、米製歩兵戦闘車ブラッドレー27台などの西側兵器を戦場で失った。
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露軍、最も高性能なレオパルト2A6型を鹵獲
2024年4月22日, 16:33 (更新: 2024年4月22日, 17:08)
ウクライナに供与された独製戦車レオパルト2のうち、最も高性能のA6型をロシア軍が鹵獲（ろかく）した。米軍事専門誌、ミリタリー・ウォッチ・マガジンが伝えた。
「21日に公開された映像によると、ロシアはレオパルト2A6を鹵獲した。このレオパルトはウクライナ軍に供与されたなかで最も高性能なものであり、欧州全体でみてもこれを超えるのは、2010年代末に配備され始めた少数のレオパルト2A7しかない」
露ジャーナリストのウラジーミル・ソロビヨフ氏は21日、ロシア軍に鹵獲されたレオパルト2が運搬される際の映像を公開していた。
ロシアのショイグ国防相によると、ウクライナ軍は年初からこれまでに、レオパルト5両、米製エイブラムス4両、米製歩兵戦闘車ブラッドレー27台などの西側兵器を戦場で失った。