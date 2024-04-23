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日本政府、能登半島地震の復興支援で1389億円の追加支出を決定
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日本政府は23日、能登半島地震の復旧・復興支援本部の会合を開き、震災からの復旧・復興に向けた支援のため、2024年度の予備費から1389億円を支出することを閣議決定した。 2024年4月23日, Sputnik 日本
2024-04-23T12:09+0900
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内訳は以下の通り岸田首相は「被災地の声にしっかりと寄り添い、復旧・復興を全面的にバックアップしていく」と述べた。能登半島地震対応の予備費支出は4回目となり、総額は約4100億円となる。
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日本政府、能登半島地震の復興支援で1389億円の追加支出を決定

2024年4月23日, 12:09
© AP Photo / Hiro Komae能登半島地震、土砂崩れの被害を受けた道路
能登半島地震、土砂崩れの被害を受けた道路 - Sputnik 日本, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Hiro Komae
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日本政府は23日、能登半島地震の復旧・復興支援本部の会合を開き、震災からの復旧・復興に向けた支援のため、2024年度の予備費から1389億円を支出することを閣議決定した。
内訳は以下の通り
仮設住宅の建設に683億円
公共施設や土木施設などのインフラ復旧に647億円
被害を受けた農林漁業者への支援に44億円
福祉・介護サービス提供体制の整備事業に16億円
岸田首相は「被災地の声にしっかりと寄り添い、復旧・復興を全面的にバックアップしていく」と述べた。
能登半島地震対応の予備費支出は4回目となり、総額は約4100億円となる。
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