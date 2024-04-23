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日本政府、能登半島地震の復興支援で1389億円の追加支出を決定
日本政府、能登半島地震の復興支援で1389億円の追加支出を決定
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日本政府は23日、能登半島地震の復旧・復興支援本部の会合を開き、震災からの復旧・復興に向けた支援のため、2024年度の予備費から1389億円を支出することを閣議決定した。 2024年4月23日, Sputnik 日本
2024-04-23T12:09+0900
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内訳は以下の通り岸田首相は「被災地の声にしっかりと寄り添い、復旧・復興を全面的にバックアップしていく」と述べた。能登半島地震対応の予備費支出は4回目となり、総額は約4100億円となる。
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日本政府、能登半島地震の復興支援で1389億円の追加支出を決定
日本政府は23日、能登半島地震の復旧・復興支援本部の会合を開き、震災からの復旧・復興に向けた支援のため、2024年度の予備費から1389億円を支出することを閣議決定した。
岸田首相は「被災地の声にしっかりと寄り添い、復旧・復興を全面的にバックアップしていく」と述べた。
能登半島地震対応の予備費支出は4回目となり、総額は約4100億円となる。