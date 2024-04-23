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オバマ政権の反テロ政策アドバイザーが小児性犯罪で逮捕 勤務先の英国で
オバマ政権の反テロ政策アドバイザーが小児性犯罪で逮捕 勤務先の英国で
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... 2024年4月23日, Sputnik 日本
2024-04-23T03:22+0900
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シャイは2008年から2014年の間、米財務省の指導部に勤務。テロ資金対策や、アルカイダ* 、タリバン* への対抗戦略のコーディネート役として政府高官にアドバイスをしていた。ここ数年はシテイバンク・グループ幹部に名を連ねていた。* - テロ組織としてロシアで活動禁止
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オバマ政権の反テロ政策アドバイザーが小児性犯罪で逮捕 勤務先の英国で
オバマ政権で対テロ政策上級アドバイザーを務めていたラハミム・シャイ（46、米国籍）が小児性犯罪の斡旋と児童の猥褻な禁止画像2つを保管していた罪でイギリスの裁判所にオンライン出廷した。シャイは2月末に英ベッドフォードシャー市警に逮捕され、翌日に刑事犯罪で起訴された。シャイは19日金曜、収監先のベッドフォード刑務所からルートン・クラウン裁判所にオンライン出廷し、予備審問を受けた。8月には出廷しなければならない。
シャイは2008年から2014年の間、米財務省の指導部に勤務。テロ資金対策や、アルカイダ* 、タリバン* への対抗戦略のコーディネート役として政府高官にアドバイスをしていた。ここ数年はシテイバンク・グループ幹部に名を連ねていた。