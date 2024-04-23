オバマ政権の反テロ政策アドバイザーが小児性犯罪で逮捕 勤務先の英国で

© VIPDesign 手錠（アーカイブ写真） © VIPDesign

オバマ政権で対テロ政策上級アドバイザーを務めていたラハミム・シャイ（46、米国籍）が小児性犯罪の斡旋と児童の猥褻な禁止画像2つを保管していた罪でイギリスの裁判所にオンライン出廷した。シャイは2月末に英ベッドフォードシャー市警に逮捕され、翌日に刑事犯罪で起訴された。シャイは19日金曜、収監先のベッドフォード刑務所からルートン・クラウン裁判所にオンライン出廷し、予備審問を受けた。8月には出廷しなければならない。