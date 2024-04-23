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ボーイング機、南ア・ヨハネスブルグ空港を離陸中に脱輪
ボーイング機、南ア・ヨハネスブルグ空港を離陸中に脱輪
Sputnik 日本
アフリカの航空会社サフエアーのボーイング737-800型機が離陸中、左外側のメインギアが脱輪した。 2024年4月23日, Sputnik 日本
2024-04-23T10:20+0900
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事故は21日、南アフリカのヨハネスブルグとケープタウンを結ぶ国内線FA212便で発生した。 地上スタッフが損傷を確認し、パイロットに伝えた。機体は空港に引き返し、無事着陸した。 この事故で負傷者は出なかったものの、フライトに遅れが生じた。 写真と動画はSNSより。
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ボーイング機、南ア・ヨハネスブルグ空港を離陸中に脱輪
2024年4月23日, 10:20 (更新: 2024年4月23日, 10:21)
アフリカの航空会社サフエアーのボーイング737-800型機が離陸中、左外側のメインギアが脱輪した。
事故は21日、南アフリカのヨハネスブルグとケープタウンを結ぶ国内線FA212便で発生した。
この事故で負傷者は出なかったものの、フライトに遅れが生じた。