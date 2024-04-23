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英首相、ウクライナに最大規模となる軍事支援を約束
英首相、ウクライナに最大規模となる軍事支援を約束
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英国のリシ・スナク首相はウクライナに対し、5億ポンド（約956億円）相当の最大規模となる軍事支援と、軍用車両400台、ミサイル1600発以上の供与を約束した。英紙ガーディアンが報じた。 2024年4月23日, Sputnik 日本
2024-04-23T12:50+0900
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西側諸国によるウクライナへの兵器供与
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これにより、今年度の英国からウクライナへの支援総額は30億ポンドになると指摘されている。政府関係者によると、資金は財務省の予備資金から捻出され、弾薬、防空装備、英国製無人機、技術支援などの提供に使用される。ロシアは、ウクライナへの兵器供与は「火遊び」であり、紛争解決を妨げ、NATO加盟国を紛争に直接巻き込んでいると考えている。ロシア大統領府は、ウクライナへの兵器供与を継続することは紛争のさらなる激化につながるとして、一貫して警告を発している。
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英国, ウクライナ, 軍事, 武器・兵器, ミサイル
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英首相、ウクライナに最大規模となる軍事支援を約束
英国のリシ・スナク首相はウクライナに対し、5億ポンド（約956億円）相当の最大規模となる軍事支援と、軍用車両400台、ミサイル1600発以上の供与を約束した。英紙ガーディアンが報じた。
「リシ・スナク氏は英国史上最大のウクライナへの軍事支援策を約束した。首相は軍用車両400台、ミサイル1600発以上、弾薬400万発を含む装備に加え、5億ポンドの資金提供を約束した」
これにより、今年度の英国からウクライナへの支援総額は30億ポンドになると指摘されている。政府関係者によると、資金は財務省の予備資金から捻出され、弾薬、防空装備、英国製無人機、技術支援などの提供に使用される。
ロシアは、ウクライナへの兵器供与は「火遊び」であり、紛争解決を妨げ、NATO加盟国を紛争に直接巻き込んでいると考えている。ロシア大統領府は、ウクライナへの兵器供与を継続することは紛争のさらなる激化につながるとして、一貫して警告を発している。