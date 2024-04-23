日本
Танк немецкого производства Леопард-2 - Sputnik 日本, 1920
西側諸国によるウクライナへの兵器供与
2022年2月にロシアが特別軍事作戦を開始して以来、 米国などの西側諸国はウクライナへ重装備の供与をはじめ、積極的な軍事支援を行っている。特に、ウクライナはすでに対戦車ミサイル「ジャベリン」、携帯式防空ミサイルシステム「スティンガー」、戦車「レオパルト」、「M1エイブラムス」、「チャレンジャー」、防空システム「パトリオット」、多連装ロケット砲「ハイマース」、巡航ミサイル「ストームシャドウ」などの兵器を受領している。スプートニクはウクライナへの兵器供与を注視し、その特徴や戦場での能力をまとめた。
https://sputniknews.jp/20240423/18253970.html
英首相、ウクライナに最大規模となる軍事支援を約束
英首相、ウクライナに最大規模となる軍事支援を約束
Sputnik 日本
英国のリシ・スナク首相はウクライナに対し、5億ポンド（約956億円）相当の最大規模となる軍事支援と、軍用車両400台、ミサイル1600発以上の供与を約束した。英紙ガーディアンが報じた。 2024年4月23日, Sputnik 日本
2024-04-23T12:50+0900
2024-04-23T12:50+0900
西側諸国によるウクライナへの兵器供与
英国
ウクライナ
軍事
武器・兵器
ミサイル
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/05/14/16043555_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_d480682c5664a7148cbf394181ea52e2.jpg
これにより、今年度の英国からウクライナへの支援総額は30億ポンドになると指摘されている。政府関係者によると、資金は財務省の予備資金から捻出され、弾薬、防空装備、英国製無人機、技術支援などの提供に使用される。ロシアは、ウクライナへの兵器供与は「火遊び」であり、紛争解決を妨げ、NATO加盟国を紛争に直接巻き込んでいると考えている。ロシア大統領府は、ウクライナへの兵器供与を継続することは紛争のさらなる激化につながるとして、一貫して警告を発している。
英国
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/05/14/16043555_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_29eabacfb952aa1e534c82588328a31b.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
英国, ウクライナ, 軍事, 武器・兵器, ミサイル
英国, ウクライナ, 軍事, 武器・兵器, ミサイル

英首相、ウクライナに最大規模となる軍事支援を約束

2024年4月23日, 12:50
© AP Photo / Stefan Rousseauスナク英首相とゼレンスキー氏
スナク英首相とゼレンスキー氏 - Sputnik 日本, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Stefan Rousseau
サイン
英国のリシ・スナク首相はウクライナに対し、5億ポンド（約956億円）相当の最大規模となる軍事支援と、軍用車両400台、ミサイル1600発以上の供与を約束した。英紙ガーディアンが報じた。
「リシ・スナク氏は英国史上最大のウクライナへの軍事支援策を約束した。首相は軍用車両400台、ミサイル1600発以上、弾薬400万発を含む装備に加え、5億ポンドの資金提供を約束した」
これにより、今年度の英国からウクライナへの支援総額は30億ポンドになると指摘されている。政府関係者によると、資金は財務省の予備資金から捻出され、弾薬、防空装備、英国製無人機、技術支援などの提供に使用される。
ロシアは、ウクライナへの兵器供与は「火遊び」であり、紛争解決を妨げ、NATO加盟国を紛争に直接巻き込んでいると考えている。ロシア大統領府は、ウクライナへの兵器供与を継続することは紛争のさらなる激化につながるとして、一貫して警告を発している。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала