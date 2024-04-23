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安倍派・塩谷氏 離党届を提出

安倍派・塩谷氏 離党届を提出

Sputnik 日本

自民党派閥の裏金問題で、安倍派座長を務めた塩谷立・元文科相が23日、離党届を提出した。日本の各メディアが伝えている。 2024年4月23日, Sputnik 日本

2024-04-23T15:53+0900

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塩谷氏はこれまでに離党勧告処分を受けていた。読売新聞などによると、処分を不服として再審査を求めたが却下された。25日の期限までに離党しなければ除名になるため、離党届を提出を決めたという。同じく離党勧告となった世耕弘成・前参院幹事長は、処分が出た今月4日中に離党届を提出していた。

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