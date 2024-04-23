https://sputniknews.jp/20240423/24-18257780.html
ニュースを見逃した方のために 過去24時間の国際報道ダイジェスト
ニュースを見逃した方のために 過去24時間の国際報道ダイジェスト
Sputnik 日本
世界では毎日様々な出来事が起こっている。ここでは今日の国際ニュースをダイジェストでお届けする。 2024年4月23日, Sputnik 日本
2024-04-23T23:47+0900
2024-04-23T23:47+0900
2024-04-23T23:47+0900
国際
ドナルド・トランプ
ウクライナ
英国
ベネズエラ
ロシア国防省
ロシア軍
nato
政治
国内
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/04/17/18257592_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aa4b369f3c7fdf0525119392a5469209.png
ウクライナ
英国
ベネズエラ
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/04/17/18257592_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_d275cdcce42305f5efe2571313a6baf6.png
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
国際, ドナルド・トランプ, ウクライナ, 英国, ベネズエラ, ロシア国防省, ロシア軍, nato, 政治, 国内
国際, ドナルド・トランプ, ウクライナ, 英国, ベネズエラ, ロシア国防省, ロシア軍, nato, 政治, 国内
ニュースを見逃した方のために 過去24時間の国際報道ダイジェスト
世界では毎日様々な出来事が起こっている。ここでは今日の国際ニュースをダイジェストでお届けする。
米ニューヨークを訪問中の自民党の麻生太郎副総裁がドナルド・トランプ前大統領と現地時間23日午後（日本時間24日午前）に会談する予定。報道によると、日本政府はトランプ氏が11月の大統領選で再選した場合への対応を課題としており、会談を通じて関係構築を図りたい考え。
日本政府は23日、能登半島地震からの復旧・復興に向けた支援のため、2024年度の予備費から1389億円を支出することを閣議決定した。能登半島地震対応の予備費支出は4回目となり、総額は約4100億円となる。
英国のスナク首相は、ウクライナに対して最大規模となる新たな軍事支援を約束すると発表した。兵器や5億ポンド（約956億円）の資金を提供するという。
ベネズエラのマドゥロ大統領は、世界の飢餓や米国の移民問題を考慮すると、ウクライナ、イスラエル、台湾に軍事支援を提供するという米議会の決定は不道徳だとの考えを示した。
ロシア国防省は、ドネツク人民共和国のノボミハイロフカを解放した際に、ロシア軍が大量の西側兵器を鹵獲したと発表した。米国製対戦車システム「ジャベリン」、弾薬が装填されたスウェーデン製擲弾発射器、NATO諸国の電子戦システムなどを獲得したという。