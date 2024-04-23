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高知で最大震度3の地震
高知で最大震度3の地震
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気象庁によると、23日午後2時29分ごろ、豊後水道を震源とするマグニチュード3.8の地震があった。津波の心配はない。 2024年4月23日, Sputnik 日本
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高知県宿毛市で震度3を観測したほか、愛媛、大分、宮崎の周辺各県でも震度1～2の揺れが確認された。豊後水道では今月17日、愛媛・高知両県で最大震度6弱を観測するマグニチュード6.4の地震が発生していた。
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高知で最大震度3の地震
2024年4月23日, 14:50 (更新: 2024年4月23日, 16:07)
気象庁によると、23日午後2時29分ごろ、豊後水道を震源とするマグニチュード3.8の地震があった。津波の心配はない。
高知県宿毛市で震度3を観測したほか、愛媛、大分、宮崎の周辺各県でも震度1～2の揺れが確認された。
豊後水道では今月17日、愛媛・高知両県で最大震度6弱を観測するマグニチュード6.4の地震が発生していた。