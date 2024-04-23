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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20240423/50-18256067.html
宇軍は特別軍事作戦開始以来、約50万人の兵士を失った＝ショイグ露国防相
宇軍は特別軍事作戦開始以来、約50万人の兵士を失った＝ショイグ露国防相
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ウクライナは反転攻勢の目標を達成できず、特別軍事作戦開始以来およそ50万人の兵士を失った。ロシアのショイグ国防相が国防省の会合で述べた。 2024年4月23日, Sputnik 日本
2024-04-23T21:01+0900
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ウクライナでの露特別軍事作戦
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ショイグ国防相のその他の主な発言
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ロシア, セルゲイ・ショイグ, ウクライナ, ロシア軍, 軍事
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宇軍は特別軍事作戦開始以来、約50万人の兵士を失った＝ショイグ露国防相

2024年4月23日, 21:01
© Пресс-служба Минобороны РФ / メディアバンクへ移行ショイグ国防相
ショイグ国防相 - Sputnik 日本, 1920, 23.04.2024
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ウクライナは反転攻勢の目標を達成できず、特別軍事作戦開始以来およそ50万人の兵士を失った。ロシアのショイグ国防相が国防省の会合で述べた。

ショイグ国防相のその他の主な発言

ロシア軍は接触線全体で主導権を握り、敵を防衛線から押し出している。
ロシア国境近くのNATO軍部隊は最大3万3000人、戦車およそ300両、その他の装甲戦闘車両800両以上を擁している。
米国がウクライナに約610億ドルの支援を行う意向について、ショイグ国防相は、その大部分は米国の軍産複合体への資金提供に充てられるだろうと述べた。
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