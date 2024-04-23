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宇軍は特別軍事作戦開始以来、約50万人の兵士を失った＝ショイグ露国防相
宇軍は特別軍事作戦開始以来、約50万人の兵士を失った＝ショイグ露国防相
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ウクライナは反転攻勢の目標を達成できず、特別軍事作戦開始以来およそ50万人の兵士を失った。ロシアのショイグ国防相が国防省の会合で述べた。 2024年4月23日, Sputnik 日本
2024-04-23T21:01+0900
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ウクライナでの露特別軍事作戦
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宇軍は特別軍事作戦開始以来、約50万人の兵士を失った＝ショイグ露国防相
ウクライナは反転攻勢の目標を達成できず、特別軍事作戦開始以来およそ50万人の兵士を失った。ロシアのショイグ国防相が国防省の会合で述べた。
ロシア軍は接触線全体で主導権を握り、敵を防衛線から押し出している。
ロシア国境近くのNATO軍部隊は最大3万3000人、戦車およそ300両、その他の装甲戦闘車両800両以上を擁している。
米国がウクライナに約610億ドルの支援を行う意向について、ショイグ国防相は、その大部分は米国の軍産複合体への資金提供に充てられるだろうと述べた。