https://sputniknews.jp/20240424/18258929.html
「吠えない、噛まない」 米国で火炎放射器を搭載したロボット犬の販売開始
「吠えない、噛まない」 米国で火炎放射器を搭載したロボット犬の販売開始
Sputnik 日本
米スローフレーム社は、モジュール型の火炎放射器を搭載したロボット犬「サーモネーター（Thermonator）」の販売を開始した。火炎放射器は30秒以内に約9メートルの炎を噴出することができる。 2024年4月24日, Sputnik 日本
2024-04-24T02:02+0900
2024-04-24T02:02+0900
2024-04-24T02:02+0900
it・科学
社会
米国
ロボット
びっくり
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/04/18/18259004_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_8abd7dad28b83ae417e1603741fc5e2a.jpg
ロボット犬はスマートフォンで操作する。バッテリーの駆動時間は約1時間。現在は9420ドルで販売されている。こんな犬を怒らせてしまったら、冗談ではすまない。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/04/18/18259004_319:0:1280:721_1920x0_80_0_0_78478009edd8aa5d9d4e2bbe0be888de.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
社会, 米国, ロボット, びっくり
「吠えない、噛まない」 米国で火炎放射器を搭載したロボット犬の販売開始
米スローフレーム社は、モジュール型の火炎放射器を搭載したロボット犬「サーモネーター（Thermonator）」の販売を開始した。火炎放射器は30秒以内に約9メートルの炎を噴出することができる。
ロボット犬はスマートフォンで操作する。バッテリーの駆動時間は約1時間。現在は9420ドルで販売されている。