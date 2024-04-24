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米上院、ウクライナを含む同盟国の支援法案を賛成多数で承認
米上院、ウクライナを含む同盟国の支援法案を賛成多数で承認
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米上院はウクライナ、イスラエル、台湾を含む同盟国に対する支援法案を賛成多数で可決した。投票では75人が賛成票を投じ、反対はわずか17人だった。 2024年4月24日, Sputnik 日本
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米議会両院がこの法案を承認したことにより、バイデン大統領がこれに署名することで発効する。大統領はこれに署名する用意があると先に表明していた。
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米上院、ウクライナを含む同盟国の支援法案を賛成多数で承認
2024年4月24日, 10:52 (更新: 2024年4月24日, 11:03)
米上院はウクライナ、イスラエル、台湾を含む同盟国に対する支援法案を賛成多数で可決した。投票では75人が賛成票を投じ、反対はわずか17人だった。
米議会両院がこの法案を承認したことにより、バイデン大統領がこれに署名することで発効する。大統領はこれに署名する用意があると先に表明していた。