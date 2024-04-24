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ロシア軍の「南」部隊がルガンスクでウクライナ軍の拠点を撃破
ロシア軍の「南」部隊がルガンスクでウクライナ軍の拠点を撃破
Sputnik 日本
ロシア軍の「南」部隊はルガンスク州ベロゴロフカの森林でウクライナ軍第81独立空中機動旅団の拠点を発見、これを破壊した。 2024年4月24日, Sputnik 日本
2024-04-24T10:13+0900
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ロシア軍の「南」部隊がルガンスクでウクライナ軍の拠点を撃破
2024年4月24日, 10:13 (更新: 2024年4月24日, 11:06)
ロシア軍の「南」部隊はルガンスク州ベロゴロフカの森林でウクライナ軍第81独立空中機動旅団の拠点を発見、これを破壊した。