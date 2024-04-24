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福島第一原発で電気供給が停止、処理水の放出がストップ
福島第一原発で電気供給が停止、処理水の放出がストップ
Sputnik 日本
東京電力によると、24日午前10時43分ごろに福島第一原子力発電所で設備に電気を供給する系統の一部が停止したという。この影響で、処理水の放出が止まったとのこと。 2024年4月24日, Sputnik 日本
2024-04-24T12:27+0900
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福島第一原発の処理水海洋放出
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周辺の放射線量に変化はなく、東京電力が現在、原因を調べている。
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国内, 福島, 福島第一原発の処理水海洋放出
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福島第一原発で電気供給が停止、処理水の放出がストップ

2024年4月24日, 12:27 (更新: 2024年4月24日, 12:52)
CC BY 4.0 / 資源エネルギー庁 / 上空から撮影した福島第一原発 (cropped photo)АЭС Фукусима-1
АЭС Фукусима-1 - Sputnik 日本, 1920, 24.04.2024
CC BY 4.0 / 資源エネルギー庁 / 上空から撮影した福島第一原発 (cropped photo)
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東京電力によると、24日午前10時43分ごろに福島第一原子力発電所で設備に電気を供給する系統の一部が停止したという。この影響で、処理水の放出が止まったとのこと。
周辺の放射線量に変化はなく、東京電力が現在、原因を調べている。
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