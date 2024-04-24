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戦利品の西側兵器 モスクワで展示へ
戦利品の西側兵器 モスクワで展示へ
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ロシア軍が鹵獲（ろかく）したウクライナ軍の独製戦車レオパルトなどの西側兵器が、5月1日からモスクワ市内の戦勝記念公園で展示される。 2024年4月24日, Sputnik 日本
2024-04-24T16:22+0900
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レオパルトのほか、米製歩兵戦闘車ブラッドレー、独製のマルダー、スウェーデン製のCV90、仏製偵察戦闘車AMX-10RCなどが公開される。動画は一部車両の運搬作業の様子。
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戦利品の西側兵器 モスクワで展示へ
ロシア軍が鹵獲（ろかく）したウクライナ軍の独製戦車レオパルトなどの西側兵器が、5月1日からモスクワ市内の戦勝記念公園で展示される。
レオパルトのほか、米製歩兵戦闘車ブラッドレー、独製のマルダー、スウェーデン製のCV90、仏製偵察戦闘車AMX-10RCなどが公開される。動画は一部車両の運搬作業の様子。