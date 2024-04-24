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ロシアで「聖ゲオルギーリボン」の配布が開始
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ロシア各地で24日、5月9日の対独戦勝記念日に向けて「聖ゲオルギーリボン」の配布活動が始まった。 2024年4月24日, Sputnik 日本
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聖ゲオルギーリボンは、大祖国戦争（第2次世界大戦の独ソ戦）の功労者や戦没者への敬意を表すリボンで、毎年戦勝記念日前に街角で市民に配布されるのが恒例となっている。
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ロシアで「聖ゲオルギーリボン」の配布が開始

2024年4月24日, 20:25 (更新: 2024年4月24日, 20:26)
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / メディアバンクへ移行聖ゲオルギーリボン
聖ゲオルギーリボン - Sputnik 日本, 1920, 24.04.2024
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ロシア各地で24日、5月9日の対独戦勝記念日に向けて「聖ゲオルギーリボン」の配布活動が始まった。
聖ゲオルギーリボンは、大祖国戦争（第2次世界大戦の独ソ戦）の功労者や戦没者への敬意を表すリボンで、毎年戦勝記念日前に街角で市民に配布されるのが恒例となっている。
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