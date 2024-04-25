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Танк немецкого производства Леопард-2 - Sputnik 日本, 1920
西側諸国によるウクライナへの兵器供与
2022年2月にロシアが特別軍事作戦を開始して以来、 米国などの西側諸国はウクライナへ重装備の供与をはじめ、積極的な軍事支援を行っている。特に、ウクライナはすでに対戦車ミサイル「ジャベリン」、携帯式防空ミサイルシステム「スティンガー」、戦車「レオパルト」、「M1エイブラムス」、「チャレンジャー」、防空システム「パトリオット」、多連装ロケット砲「ハイマース」、巡航ミサイル「ストームシャドウ」などの兵器を受領している。スプートニクはウクライナへの兵器供与を注視し、その特徴や戦場での能力をまとめた。
https://sputniknews.jp/20240425/10-18267647.html
米国、ウクライナに10億ドルの新たな軍事支援パッケージ提供へ＝米国防総省
米国、ウクライナに10億ドルの新たな軍事支援パッケージ提供へ＝米国防総省
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米国は長期にわたる中断後初めてとなる10億ドル（約1550億円）規模の軍事支援パッケージをウクライナに提供する。米国防総省が発表した。 2024年4月25日, Sputnik 日本
2024-04-25T01:22+0900
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西側諸国によるウクライナへの兵器供与
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米国, ウクライナ, 軍事, 米国防総省・ペンタゴン
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米国、ウクライナに10億ドルの新たな軍事支援パッケージ提供へ＝米国防総省

2024年4月25日, 01:22
© AP Photo / Alex Brandon米国、ウクライナに10億ドルの新たな軍事支援パッケージ提供へ＝米国防総省
米国、ウクライナに10億ドルの新たな軍事支援パッケージ提供へ＝米国防総省 - Sputnik 日本, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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米国は長期にわたる中断後初めてとなる10億ドル（約1550億円）規模の軍事支援パッケージをウクライナに提供する。米国防総省が発表した。

支援パッケージの主な内容

防空システムや高機動ロケット砲システム「ハイマース」用の弾薬および砲弾
クラスター爆弾
歩兵戦闘車「ブラッドレー」
高精度の航空機搭載爆弾や航空機の地上支援機材
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