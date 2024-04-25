https://sputniknews.jp/20240425/10-18267647.html
米国、ウクライナに10億ドルの新たな軍事支援パッケージ提供へ＝米国防総省
米国、ウクライナに10億ドルの新たな軍事支援パッケージ提供へ＝米国防総省
Sputnik 日本
米国は長期にわたる中断後初めてとなる10億ドル（約1550億円）規模の軍事支援パッケージをウクライナに提供する。米国防総省が発表した。 2024年4月25日, Sputnik 日本
2024-04-25T01:22+0900
2024-04-25T01:22+0900
2024-04-25T01:22+0900
西側諸国によるウクライナへの兵器供与
米国
ウクライナ
軍事
米国防総省・ペンタゴン
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/05/0d/11253792_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c42dbbcb47cb3eaedcc455eaa231f376.jpg
支援パッケージの主な内容
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/05/0d/11253792_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7e28c77f708d0d7afa5a58ebf7d93c4d.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
米国, ウクライナ, 軍事, 米国防総省・ペンタゴン
米国, ウクライナ, 軍事, 米国防総省・ペンタゴン
米国、ウクライナに10億ドルの新たな軍事支援パッケージ提供へ＝米国防総省
米国は長期にわたる中断後初めてとなる10億ドル（約1550億円）規模の軍事支援パッケージをウクライナに提供する。米国防総省が発表した。
防空システムや高機動ロケット砲システム「ハイマース」用の弾薬および砲弾