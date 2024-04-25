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Танк немецкого производства Леопард-2 - Sputnik 日本, 1920
西側諸国によるウクライナへの兵器供与
2022年2月にロシアが特別軍事作戦を開始して以来、 米国などの西側諸国はウクライナへ重装備の供与をはじめ、積極的な軍事支援を行っている。特に、ウクライナはすでに対戦車ミサイル「ジャベリン」、携帯式防空ミサイルシステム「スティンガー」、戦車「レオパルト」、「M1エイブラムス」、「チャレンジャー」、防空システム「パトリオット」、多連装ロケット砲「ハイマース」、巡航ミサイル「ストームシャドウ」などの兵器を受領している。スプートニクはウクライナへの兵器供与を注視し、その特徴や戦場での能力をまとめた。
https://sputniknews.jp/20240425/18267535.html
バイデン氏、ウクライナなどを支援する法案に署名
バイデン氏、ウクライナなどを支援する法案に署名
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米国のバイデン大統領は24日、ウクライナやイスラエルなどへの軍事支援を盛り込んだ法案に署名した。米国のテレビ局はバイデン氏の演説をホワイトハウスから中継した。 2024年4月25日, Sputnik 日本
2024-04-25T00:51+0900
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バイデン氏は、今後数時間以内にウクライナへの軍事支援を再開すると述べた。同氏によると、米国はウクライナに防空システムやミサイルシステム用などの弾薬や砲弾、戦車などの装甲車両を供与するという。同氏はまた、米国はガザへの人道支援にも10億ドルを計上しており、イスラエルにはこの人道支援がガザに迅速に届くように保証する義務があると述べた。米国はイスラエルに200億ドル以上を拠出している。
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バイデン氏、ウクライナなどを支援する法案に署名

2024年4月25日, 00:51
© AP Photo / Evan Vucciバイデン大統領
バイデン大統領 - Sputnik 日本, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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米国のバイデン大統領は24日、ウクライナやイスラエルなどへの軍事支援を盛り込んだ法案に署名した。米国のテレビ局はバイデン氏の演説をホワイトハウスから中継した。
バイデン氏は、今後数時間以内にウクライナへの軍事支援を再開すると述べた。同氏によると、米国はウクライナに防空システムやミサイルシステム用などの弾薬や砲弾、戦車などの装甲車両を供与するという。
同氏はまた、米国はガザへの人道支援にも10億ドルを計上しており、イスラエルにはこの人道支援がガザに迅速に届くように保証する義務があると述べた。米国はイスラエルに200億ドル以上を拠出している。
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