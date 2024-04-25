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バイデン氏、ウクライナなどを支援する法案に署名

バイデン氏、ウクライナなどを支援する法案に署名

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米国のバイデン大統領は24日、ウクライナやイスラエルなどへの軍事支援を盛り込んだ法案に署名した。米国のテレビ局はバイデン氏の演説をホワイトハウスから中継した。 2024年4月25日, Sputnik 日本

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バイデン氏は、今後数時間以内にウクライナへの軍事支援を再開すると述べた。同氏によると、米国はウクライナに防空システムやミサイルシステム用などの弾薬や砲弾、戦車などの装甲車両を供与するという。同氏はまた、米国はガザへの人道支援にも10億ドルを計上しており、イスラエルにはこの人道支援がガザに迅速に届くように保証する義務があると述べた。米国はイスラエルに200億ドル以上を拠出している。

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