https://sputniknews.jp/20240425/18269037.html
米国の大学でパレスチナ支持の学生デモ相次ぐ 下院議長自ら止めに入る
米国の大学でパレスチナ支持の学生デモ相次ぐ 下院議長自ら止めに入る
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米国では、パレスチナ支持の学生による大規模な抗議デモが数日間続いており、テキサス州やカリフォルニア州にまで及んでいる。 2024年4月25日, Sputnik 日本
2024-04-25T08:55+0900
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ウクライナ、イスラエル、そのほか米国の同盟国に数十億ドル規模の支援予算案を推進したマイク・ジョンソン下院議長は、ニューヨークのコロンビア大学で学生の抗議デモで政府高官として初めて演説した。ジョンソン氏は、学生たちに対し「授業に戻って、無意味なことはやめなさい！」と促した。これに対し、一部のデモ参加者が「マイク、最低！」と叫ぶ様子が捉えられた。
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米国の大学でパレスチナ支持の学生デモ相次ぐ 下院議長自ら止めに入る
米国では、パレスチナ支持の学生による大規模な抗議デモが数日間続いており、テキサス州やカリフォルニア州にまで及んでいる。
ウクライナ、イスラエル、そのほか米国の同盟国に数十億ドル規模の支援予算案を推進したマイク・ジョンソン下院議長は、ニューヨークのコロンビア大学で学生の抗議デモで政府高官として初めて演説した。
ジョンソン氏は、学生たちに対し「授業に戻って、無意味なことはやめなさい！」と促した。
これに対し、一部のデモ参加者が「マイク、最低！」と叫ぶ様子が捉えられた。