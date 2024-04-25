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バイデン大統領が署名のウクライナ支援 英語圏メディアの反応
バイデン大統領が署名のウクライナ支援 英語圏メディアの反応
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... 2024年4月25日, Sputnik 日本
2024-04-25T17:22+0900
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西側諸国によるウクライナへの兵器供与
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フィナンシャル・タイムズ米軍は予め大部分の兵器や装備を供与に向けて準備していたため、迅速な引き渡しが可能となる。ワシントン・ポスト大統領の署名とエイタクムスミサイルの秘密供与の発覚は、米国が「政治的麻痺」の時期を乗り越えたことと、ウクライナ支援のイニシアチブ再開の用意があることを意味する。ウォール・ストリート・ジャーナル新しい軍事支援を考慮しても、ウクライナは今年の間「前線で現状維持する」ことしかできない。領土奪還という話は何も出てこない。
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ジョー・バイデン, ウクライナ, 米国, 政治, 国際, ロシア
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バイデン大統領が署名のウクライナ支援 英語圏メディアの反応
米国のバイデン大統領は24日、ウクライナへの軍事支援を盛り込んだ法案に署名した。その後まもなく、国防総省は10億ドル（約1550億円）規模の軍事支援パッケージを発表した。また、同省はスプートニクに対し、今年3月のウクライナ支援に長距離ミサイル「ATACMS（エイタクムス）」を盛り込み、秘密裏に引き渡していたことを認めた。ウクライナ当局の要請により公表しなかったという。
米軍は予め大部分の兵器や装備を供与に向けて準備していたため、迅速な引き渡しが可能となる。
大統領の署名とエイタクムスミサイルの秘密供与の発覚は、米国が「政治的麻痺」の時期を乗り越えたことと、ウクライナ支援のイニシアチブ再開の用意があることを意味する。
新しい軍事支援を考慮しても、ウクライナは今年の間「前線で現状維持する」ことしかできない。領土奪還という話は何も出てこない。