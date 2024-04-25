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露外務省「軍国主義日本の忌まわしき象徴」 国会議員の靖国参拝を批判
露外務省「軍国主義日本の忌まわしき象徴」 国会議員の靖国参拝を批判
Sputnik 日本
ロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官は25日の会見で、日本の国会議員団による靖国参拝を批判した。 2024年4月25日, Sputnik 日本
2024-04-25T18:54+0900
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政治
ロシア
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ザハロワ報道官は、靖国神社にはA級戦犯も祭られていることから、「軍国主義時代の日本の忌まわしき象徴だ」と指摘。岸田文雄首相の真榊奉納や議員団の参拝を「断固として非難する」と述べた。また、このような日本の政治家らの方針は、歴史修正主義に基づいているとの認識を示し、「自らの歴史の黒いページを白く塗り替える試みはやめ、第二次世界大戦の結果を認めるよう日本に求める」と締めくくった。
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政治, ロシア, マリア・ザハロワ, 岸田文雄, ロシア外務省
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露外務省「軍国主義日本の忌まわしき象徴」 国会議員の靖国参拝を批判
ロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官は25日の会見で、日本の国会議員団による靖国参拝を批判した。
ザハロワ報道官は、靖国神社にはA級戦犯も祭られていることから、「軍国主義時代の日本の忌まわしき象徴だ」と指摘。岸田文雄首相の真榊奉納や議員団の参拝を「断固として非難する」と述べた。
また、このような日本の政治家らの方針は、歴史修正主義に基づいているとの認識を示し、「自らの歴史の黒いページを白く塗り替える試みはやめ、第二次世界大戦の結果を認めるよう日本に求める」と締めくくった。