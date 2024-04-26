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1ドル＝156円まで円安進行 日銀の金融政策維持で

1ドル＝156円まで円安進行 日銀の金融政策維持で

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26日の東京外国為替市場では、日銀の政策金利据え置きの決定を受け、#円安 が加速。円相場は1ドル＝156円台をつけた。1990年5月以来、34年ぶりの円安ドル高水準。 2024年4月26日, Sputnik 日本

2024-04-26T14:07+0900

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米FRB（連邦準備制度理事会）の早期利下げの観測が後退するなか、日銀の緩和政策継続の発表で日米の金利差が意識され、円売りが進んだとみられる。市場データによると、午後1時32分現在、1ドル＝156円16～17銭で取引されている。一方、東京株式市場では金融政策維持を受け、買い注文が膨らんだ。日経平均株価の上げ幅は一時400円を超えた。

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