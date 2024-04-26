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米エモリー大学で学生らがデモでガザに連帯を表明、警察がこれを制圧
米エモリー大学で学生らがデモでガザに連帯を表明、警察がこれを制圧
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米ジョージア州のエモリー大学では学生らがパレスチナ・ガザ地区と連帯してキャンプを設営した。警察はこれを取り締まり、スタンガンを使用したほか、ゴム弾を発砲した模様。 2024年4月26日, Sputnik 日本
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警察は複数人を逮捕したと発表しているが、学生らが何の罪で起訴されるかは現時点で明らかでない。
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米エモリー大学で学生らがデモでガザに連帯を表明、警察がこれを制圧
2024年4月26日, 08:18 (更新: 2024年4月26日, 09:11)
米ジョージア州のエモリー大学では学生らがパレスチナ・ガザ地区と連帯してキャンプを設営した。警察はこれを取り締まり、スタンガンを使用したほか、ゴム弾を発砲した模様。
警察は複数人を逮捕したと発表しているが、学生らが何の罪で起訴されるかは現時点で明らかでない。