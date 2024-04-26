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日銀、政策金利据え置き
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日本銀行は26日まで開かれた金融政策決定会合で、政策金利（短期）の誘導目標を現行の0～0.1%程度に据え置くことを決定した。日本の各メディアが伝えた。 2024年4月26日, Sputnik 日本
2024-04-26T14:02+0900
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共同通信などによると、日銀は先月、マイナス金利政策を解除していたが、今回は追加利上げ見送りとなった。 また、長期金利が急上昇するリスクに備えて、国債の買い入れを継続するとの方針も決めた。 今年度の消費者物価上昇率の見通しは、1月予想の2.4%から2.8%に引き上げた。
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日本銀行は26日まで開かれた金融政策決定会合で、政策金利（短期）の誘導目標を現行の0～0.1%程度に据え置くことを決定した。日本の各メディアが伝えた。
共同通信などによると、日銀は先月、マイナス金利政策を解除していたが、今回は追加利上げ見送りとなった。
また、長期金利が急上昇するリスクに備えて、国債の買い入れを継続するとの方針も決めた。
今年度の消費者物価上昇率の見通しは、1月予想の2.4%から2.8%に引き上げた。