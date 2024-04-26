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歴史イベント「勝利の口授」始まる 軍歌「カチューシャ」の演奏
歴史イベント「勝利の口授」始まる 軍歌「カチューシャ」の演奏
Sputnik 日本
5月9日の戦勝記念日を前に、大祖国戦争（第二次世界大戦の独ソ戦）に関する毎年恒例の歴史イベント「勝利の口授」が始まった。開会セレモニーでは軍歌「カチューシャ」の演奏が行われた。 2024年4月26日, Sputnik 日本
2024-04-26T18:56+0900
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ロシア, 第二次世界大戦
歴史イベント「勝利の口授」始まる 軍歌「カチューシャ」の演奏
5月9日の戦勝記念日を前に、大祖国戦争（第二次世界大戦の独ソ戦）に関する毎年恒例の歴史イベント「勝利の口授」が始まった。開会セレモニーでは軍歌「カチューシャ」の演奏が行われた。