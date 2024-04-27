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金正恩氏、現代の戦争に備えてより多くの人員を訓練するよう呼びかけ
金正恩氏、現代の戦争に備えてより多くの人員を訓練するよう呼びかけ
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北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は、朝鮮人民革命軍創設92周年を記念して金日成士官学校を訪問、現代の戦争に向けて軍人をさらに訓練するよう呼びかけた。朝鮮中央通信が報じた。 2024年4月27日, Sputnik 日本
2024-04-27T10:15+0900
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金正恩氏はすべての教師、研究者、士官候補生に対し、「揺るぎない革命精神、軍事訓練の変革、学習への情熱を持って」忠実に奉仕するよう呼び掛けた。また、陸軍士官学校の座学に出席し、教育方法の研究に関する教室での議論に耳を傾け、教育プロセスの近代化についても把握し、「士官学校の成功に大きな満足」を表明したとのこと。
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金正恩氏、現代の戦争に備えてより多くの人員を訓練するよう呼びかけ
2024年4月27日, 10:15 (更新: 2024年4月27日, 10:19)
北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は、朝鮮人民革命軍創設92周年を記念して金日成士官学校を訪問、現代の戦争に向けて軍人をさらに訓練するよう呼びかけた。朝鮮中央通信が報じた。
金正恩氏はすべての教師、研究者、士官候補生に対し、「揺るぎない革命精神、軍事訓練の変革、学習への情熱を持って」忠実に奉仕するよう呼び掛けた。
また、陸軍士官学校の座学に出席し、教育方法の研究に関する教室での議論に耳を傾け、教育プロセスの近代化についても把握し、「士官学校の成功に大きな満足」を表明したとのこと。