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大型連休の成田空港は出国ピーク、円安影響で近場の路線が人気
大型連休の成田空港は出国ピーク、円安影響で近場の路線が人気
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成田空港では27日、大型連休を海外で過ごす人たちの出国がピークを迎えた。NHKが報じた。 2024年4月27日, Sputnik 日本
2024-04-27T11:22+0900
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成田空港では27日、およそ5万1000人が海外に出発する見込み。成田空港会社によると、26日から5月6日までの11日間に成田空港から出入国する人は推計で83万5200人で、前年比で1.3倍になる模様。ことしは円安の影響により韓国や台湾など近場の路線が人気だという。
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大型連休の成田空港は出国ピーク、円安影響で近場の路線が人気
成田空港では27日、大型連休を海外で過ごす人たちの出国がピークを迎えた。NHKが報じた。
成田空港では27日、およそ5万1000人が海外に出発する見込み。成田空港会社によると、26日から5月6日までの11日間に成田空港から出入国する人は推計で83万5200人で、前年比で1.3倍になる模様。
ことしは円安の影響により韓国や台湾など近場の路線が人気だという。