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イスラエルの国家安全保障大臣が交通事故に遭遇
イスラエルの国家安全保障大臣が交通事故に遭遇
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イスラエルのベン・グビル国家安全保障大臣が中部ラムラ市で交通事故に遭い、軽傷を負った。現地メディアが報じた。 2024年4月27日, Sputnik 日本
2024-04-27T08:12+0900
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イスラエルの国家安全保障大臣が交通事故に遭遇

2024年4月27日, 08:12 (更新: 2024年4月27日, 11:45)
© 写真イスラエルの国家安全保障大臣が交通事故に遭遇
イスラエルの国家安全保障大臣が交通事故に遭遇 - Sputnik 日本, 1920, 27.04.2024
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イスラエルのベン・グビル国家安全保障大臣が中部ラムラ市で交通事故に遭い、軽傷を負った。現地メディアが報じた。
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