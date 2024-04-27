https://sputniknews.jp/20240427/18284651.html
イスラエルの国家安全保障大臣が交通事故に遭遇
イスラエルの国家安全保障大臣が交通事故に遭遇
Sputnik 日本
イスラエルのベン・グビル国家安全保障大臣が中部ラムラ市で交通事故に遭い、軽傷を負った。現地メディアが報じた。 2024年4月27日, Sputnik 日本
2024-04-27T08:12+0900
2024-04-27T08:12+0900
2024-04-27T11:45+0900
災害・事故・事件
社会
イスラエル
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/04/1b/18284473_0:470:960:1010_1920x0_80_0_0_36e1b8ff56db35dad3dccd92e0155a09.jpg
テロに関する情報は特に入っていない。
イスラエル
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/04/1b/18284473_0:380:960:1100_1920x0_80_0_0_0ec10bf8e0ddcff755404aabdc906c1a.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
災害・事故・事件, 社会, イスラエル
イスラエルの国家安全保障大臣が交通事故に遭遇
2024年4月27日, 08:12 (更新: 2024年4月27日, 11:45)
イスラエルのベン・グビル国家安全保障大臣が中部ラムラ市で交通事故に遭い、軽傷を負った。現地メディアが報じた。