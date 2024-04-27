https://sputniknews.jp/20240427/18285112.html
港閉塞のボルチモア 橋崩落後初めての貨物船が出港
港閉塞のボルチモア 橋崩落後初めての貨物船が出港
Sputnik 日本
米東部ボルチモアでコンテナ船が衝突し橋が崩落した事故で、通行停止後で初めてとなる大型貨物船が出港した。米ホワイトハウスが発表した。完全復旧は5月末を見込んでいる。 2024年4月27日, Sputnik 日本
2024-04-27T14:09+0900
2024-04-27T14:09+0900
2024-04-27T14:09+0900
経済
災害・事故・事件
米国
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/04/02/18086137_0:93:1281:813_1920x0_80_0_0_0676e1b86db42f46f4885879d7e25357.jpg
事故は3月26日に発生。米運輸省によると、橋を走行中の自動車に乗っていた6人が死亡した。事故で貨物船の出入りができなくなったことで、経済的損失は1日あたり2億ドル（約300億円）とも推計されている。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e8/04/02/18086137_36:0:1243:905_1920x0_80_0_0_5f3eb2f3d94800da996589d7dbaad2e6.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
経済, 災害・事故・事件, 米国
港閉塞のボルチモア 橋崩落後初めての貨物船が出港
米東部ボルチモアでコンテナ船が衝突し橋が崩落した事故で、通行停止後で初めてとなる大型貨物船が出港した。米ホワイトハウスが発表した。完全復旧は5月末を見込んでいる。
事故は3月26日に発生。米運輸省によると、橋を走行中の自動車に乗っていた6人が死亡した。事故で貨物船の出入りができなくなったことで、経済的損失は1日あたり2億ドル（約300億円）とも推計されている。