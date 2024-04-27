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港閉塞のボルチモア 橋崩落後初めての貨物船が出港

港閉塞のボルチモア 橋崩落後初めての貨物船が出港

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米東部ボルチモアでコンテナ船が衝突し橋が崩落した事故で、通行停止後で初めてとなる大型貨物船が出港した。米ホワイトハウスが発表した。完全復旧は5月末を見込んでいる。 2024年4月27日, Sputnik 日本

2024-04-27T14:09+0900

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事故は3月26日に発生。米運輸省によると、橋を走行中の自動車に乗っていた6人が死亡した。事故で貨物船の出入りができなくなったことで、経済的損失は1日あたり2億ドル（約300億円）とも推計されている。

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