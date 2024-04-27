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モスクワで軍事パレードの予行演習
モスクワで軍事パレードの予行演習
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5月9日の戦勝記念パレードに向け、ロシア・モスクワの赤の広場で26日夜、第1回のリハーサルが行われた。この日は夕方から市中心部が通行止めとなり、通りは軍事車両で埋め尽くされた。 2024年4月27日, Sputnik 日本
2024-04-27T15:26+0900
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5月9日の戦勝記念パレードに向け、ロシア・モスクワの赤の広場で26日夜、第1回のリハーサルが行われた。この日は夕方から市中心部が通行止めとなり、通りは軍事車両で埋め尽くされた。