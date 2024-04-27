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鹵獲した米製軍事車両を公開＝ロシア軍
鹵獲した米製軍事車両を公開＝ロシア軍
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ロシア軍は27日、戦場で鹵獲（ろかく）したウクライナ軍の米製装備をスプートニクに公開した。 2024年4月27日, Sputnik 日本
2024-04-27T21:43+0900
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動画前半では地雷除去車両M1150シュレッダー、動画40秒からは故障した米戦車エイブラムスの運搬にも使われた装甲回収車M88ハーキュリーズが映っている。
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鹵獲した米製軍事車両を公開＝ロシア軍
2024年4月27日, 21:43 (更新: 2024年4月27日, 21:44)
ロシア軍は27日、戦場で鹵獲（ろかく）したウクライナ軍の米製装備をスプートニクに公開した。
動画前半では地雷除去車両M1150シュレッダー、動画40秒からは故障した米戦車エイブラムスの運搬にも使われた装甲回収車M88ハーキュリーズが映っている。