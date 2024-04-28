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大型連休初日、生活困窮者への食料無料配布に長蛇の列

大型連休初日、生活困窮者への食料無料配布に長蛇の列

Sputnik 日本

日本では大型連休初日の27日、東京都内の公園で生活困窮者向けの食料無料配布が行われ、500人を超える人が長い列を作った。NHKが報じた。 2024年4月28日, Sputnik 日本

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物価高騰が続く中、食料無料配布の利用者は高止まりしているという。東京池袋駅近くの公園では、NPO法人が月に2回、生活困窮者を対象に食料の無料配布や生活相談を行っている。NPO法人によると、新型コロナウイルスの感染拡大前は1回平均で利用者が166人だったところ、現在は500人ほどで高止まりしているとのこと。NPO法人「TENOHASI」の清野賢司代表理事は「大型連休で行楽に出かける流れとは全く無縁の方々が並んでいて、若い世代や女性も増えています。コロナ禍に物価高が追い打ちをかけていて、このままでは活動資金が不足するおそれがあります」と話している。

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