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鹵獲した宇軍の装備、モスクワに到着
鹵獲した宇軍の装備、モスクワに到着
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... 2024年4月28日, Sputnik 日本
2024-04-28T16:25+0900
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また米国製の歩兵戦闘車「ブラッドレー」やスウェーデン製の歩兵戦闘車「 CV90」なども公開される。
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鹵獲した宇軍の装備、モスクワに到着
ウクライナ軍から鹵獲した独製の戦車「レオパルト」や戦闘車両「マルダー」、また戦車T-72や装甲兵員輸送車BTR-80などが次々とモスクワに運ばれている。これらの装備は、モスクワで5月に開幕する展示会「ロシア軍の戦利品」で公開される。同展示会では世界12カ国の30点以上の装備が展示される予定。スプートニクの特派員が伝えた。
また米国製の歩兵戦闘車「ブラッドレー」やスウェーデン製の歩兵戦闘車「 CV90」なども公開される。