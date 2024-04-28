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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナでの露特別軍事作戦
ロシアは2022年2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特別作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20240428/18296221.html
前線の宇軍兵士の間でパニック拡大＝露大統領報道官
前線の宇軍兵士の間でパニック拡大＝露大統領報道官
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「これは前線の兵士たちから直接得た情報だ。相手側（編注：ウクライナ軍側）ではパニックが拡大している。我われにとっては今、この動きを維持することが非常に重要だ」 2024年4月28日, Sputnik 日本
2024-04-28T18:59+0900
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ウクライナでの露特別軍事作戦
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ロシアのぺスコフ大統領報道官が露国営テレビ「第1チャンネル」のジャーナリスト、パーベル・ザルビン氏によるインタビューで語った。ぺスコフ氏はまた、集団的な西側諸国とウクライナはロシアの「弱さ」を試すだろうが、重要なのはこれに屈しないことだと指摘した。ロシアのショイグ国防相は先に、ロシア軍は接触線全体で主導権を握っており、敵を防衛線から押し出していると発表していた。
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前線の宇軍兵士の間でパニック拡大＝露大統領報道官

2024年4月28日, 18:59
© POOL / メディアバンクへ移行ロシアのぺスコフ大統領報道官
ロシアのぺスコフ大統領報道官 - Sputnik 日本, 1920, 28.04.2024
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「これは前線の兵士たちから直接得た情報だ。相手側（編注：ウクライナ軍側）ではパニックが拡大している。我われにとっては今、この動きを維持することが非常に重要だ」
ロシアのぺスコフ大統領報道官が露国営テレビ「第1チャンネル」のジャーナリスト、パーベル・ザルビン氏によるインタビューで語った。
ぺスコフ氏はまた、集団的な西側諸国とウクライナはロシアの「弱さ」を試すだろうが、重要なのはこれに屈しないことだと指摘した。
ロシアのショイグ国防相は先に、ロシア軍は接触線全体で主導権を握っており、敵を防衛線から押し出していると発表していた。
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