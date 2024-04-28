https://sputniknews.jp/20240428/18296221.html
前線の宇軍兵士の間でパニック拡大＝露大統領報道官
前線の宇軍兵士の間でパニック拡大＝露大統領報道官
Sputnik 日本
「これは前線の兵士たちから直接得た情報だ。相手側（編注：ウクライナ軍側）ではパニックが拡大している。我われにとっては今、この動きを維持することが非常に重要だ」 2024年4月28日, Sputnik 日本
2024-04-28T18:59+0900
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ウクライナでの露特別軍事作戦
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ロシアのぺスコフ大統領報道官が露国営テレビ「第1チャンネル」のジャーナリスト、パーベル・ザルビン氏によるインタビューで語った。ぺスコフ氏はまた、集団的な西側諸国とウクライナはロシアの「弱さ」を試すだろうが、重要なのはこれに屈しないことだと指摘した。ロシアのショイグ国防相は先に、ロシア軍は接触線全体で主導権を握っており、敵を防衛線から押し出していると発表していた。
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前線の宇軍兵士の間でパニック拡大＝露大統領報道官
「これは前線の兵士たちから直接得た情報だ。相手側（編注：ウクライナ軍側）ではパニックが拡大している。我われにとっては今、この動きを維持することが非常に重要だ」
ロシアのぺスコフ大統領報道官が露国営テレビ「第1チャンネル」のジャーナリスト、パーベル・ザルビン氏によるインタビューで語った。
ぺスコフ氏はまた、集団的な西側諸国とウクライナはロシアの「弱さ」を試すだろうが、重要なのはこれに屈しないことだと指摘した。
ロシアのショイグ国防相は先に、ロシア軍は接触線全体で主導権を握っており、敵を防衛線から押し出していると発表していた。